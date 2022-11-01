Общество

Студентов-должников ПсковГУ не будут пускать в здание университета

Студентов-должников Псковского государственного университета не будут пускать в здание вуза. Об этом сообщается в группе «Институт инженерных наук ПсковГУ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые студенты! Просим вас за 6 ноября погасить задолженность по оплате за обучение, если таковая имеется. С 7 ноября у должников будут заблокированы кампусные карты. Надеемся на понимание», - написали авторы группы.

На данный момент в официальной группе «ВКонтакте» университета или в Telegram-канале нет информации о прекращении действия пропуска для тех, кто задолжал с оплатой.

Как студенты смогут попасть в бухгалтерию главного корпуса университета и получить квитанцию об оплате, не уточняется