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Общество

Студентов-должников ПсковГУ не будут пускать в здание университета

01.11.2022 16:57|ПсковКомментариев: 1

Студентов-должников Псковского государственного университета не будут пускать в здание вуза. Об этом сообщается в группе «Институт инженерных наук ПсковГУ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые студенты! Просим вас за 6 ноября погасить задолженность по оплате за обучение, если таковая имеется. С 7 ноября у должников будут заблокированы кампусные карты. Надеемся на понимание», - написали авторы группы.

На данный момент в официальной группе «ВКонтакте» университета или в Telegram-канале нет информации о прекращении действия пропуска для тех, кто задолжал с оплатой. 

Как студенты смогут попасть в бухгалтерию главного корпуса университета и получить квитанцию об оплате, не уточняется

Теги: #ПсковГУ #псков #студенты #должник
Источник: Псковская Лента Новостей
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