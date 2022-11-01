Общество

Молодёжный форум «С места в карьеру» пройдёт в Пскове

Молодёжный форум «С места в карьеру» пройдёт в Пскове 2 ноября, мероприятие организуют на улице Кузнецкой, 13. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Форум соберёт старшеклассников и студентов. В течение дня перед ними выступят предприниматели, бизнес-тренеры и психологи. Они расскажут о перспективах рынка труда, востребованных профессиях и навыках, необходимых для успешной карьеры. Участие в форуме бесплатное, регистрация проходит на странице.

Программа форума включает в себя треки «Развитие», «Современные возможности в настоящее время» и «Карьера в компании». Таким образом, организаторы мероприятия раскроют все самые важные для молодёжи темы: от личной эффективности до нюансов запуска собственного бизнеса.

Программа трека «Развитие» начнется с мастер-класса «Актуальные инструменты планирования карьеры в условиях неопределенности», с которым выступит президент и основатель Ассоциации развития digital-агентств ARDA, президент Национальной премии «Бренд года в России» Дмитрий Фолов. Слушатели узнают, как подойти к построению карьеры осознанно, и поймут, какой вектор развития выбрать уже сейчас. Затем бизнес-аналитик, эксперт в области аналитики и автоматизации бизнес-процессов Сергей Батанов расскажет о стратегиях концентрации в учёбе и работе и научит слушателей простым приёмам, которые помогают сконцентрироваться на поставленной цели.

Трек «Карьера в компании» стартует с мастер-класса «Идеальное резюме: как получить работу мечты». Директор по развитию консалтинговой компании BatanovPlus Юлианна Матусевич научит ребят правильно составлять резюме и писать сопроводительные письма, что особенно важно в самом начале карьеры. Руководитель маркетинговой IT-компании и учебного центра ООО «ИВЦ 8 бит» Вадим Твердохлеб поможет участникам форума определиться с будущей профессией. В своей лекции «Современные возможности и актуальные профессии» он ответит на самые важные вопросы о профессиональном самоопределении и объяснит, как выявить у себя склонность к той или иной специальности. В завершение трека выступит спикер Корпорации малого и среднего предпринимательства, член Ассоциации спикеров Санкт-Петербурга Ирина Александрова. Она затронет такую важную тему, как ментальное здоровье работника, и поделится советами, как сохранить баланс между работой и отдыхом.

Адресованный будущим предпринимателям трек «Современные возможности в настоящее время» соберёт ребят на лекцию «Инструменты для запуска бизнеса в текущих реалиях». Стратегический директор Ассоциации спикеров Санкт-Петербурга и ведущий специалист международной консалтинговой компании «PROБизнес» Александр Харламов расскажет, как провести анализ рынка и выявить актуальную нишу для создания бизнеса. PR-директор НКО «Ассоциация спикеров Санкт-Петербурга» Наталия Григорьева познакомит ребят с социальной сферой и ее перспективами для начала карьеры. Завершится трек мастер-классом «Какие возможности и перспективы открываются для молодежи в регионах», на котором эксперт по построению системного бизнеса и официальный представитель Международной организации труда в России Александр Яковлев расскажет, какие карьерные перспективы существуют в родном регионе и что поможет в развитии собственного дела уже сейчас.

Молодежный проект «С места в карьеру» адресован старшеклассникам, студентам и выпускникам вузов, которые задумываются о выборе профессионального пути или мечтают открыть собственное дело. Благодаря живому общению с бизнес-наставниками, предпринимателями и психологами молодые люди получают гайды, лайфхаки и практические советы о том, как построить карьеру в той или иной области. На 2022 год Российским обществом «Знание» запланированы 25 карьерных интенсивов в онлайн- и офлайн-формате.