Общество

Привычный WhatsApp или безопасный Telegram: что выбирают псковичи

На прошлой неделе в WhatsApp произошел серьезный сбой, мессенджер был недоступен для пользователей со всего мира на протяжении двух часов. Работающие соцсети взорвались жалобами на то, что полученные сообщения в чатах не прогружаются, отправить новые – не получается, а у части пользователей приложение вообще не обновляется. Противники WhatsApp ликовали, считая, что мессенджер наконец-то канет в Лету навсегда.

Среди некоторых пользователей приложение уже давно считается ненадежным. Действительно, в этом году специалисты из компании Artezio (занимается разработкой программного обеспечения – прим. ред.) в результате исследований качества приватности WhatsApp пришли к выводу, что этот мессенджер – самое ненадежное приложение для личной переписки. Если не вдаваться в технические детали, то главное, что было выявлено в процессе исследования – уязвимости, которые дают возможность злоумышленникам получать приватную информацию пользователей.

Дело в том, что населению оказалось не так просто перейти в, как нас уверяют, более безопасный Telegram. За годы использования у россиян в приложении накопились десятки важных чатов – школьные группы детей, сообщества жильцов дома, рабочие группы, чаты с друзьями и родными. И если одни перетекли в Telegram, то некоторые наотрез отказались. Судя по разговорам моих знакомых, среди тех, кто остался в приложении – сообщества родителей из садов и школ. Многие педагоги почтенного возраста с трудом освоили WhatsApp, конечно, о том, что нужно опять что-то менять, они и слышать не хотят. С другой стороны, кажется, что никакой особенно конфиденциальной информации в таких переписках содержаться не может, поэтому многие просто смирились с тем, что какие-то чаты останутся в приложении навечно.

Логично, что разбросанность важных чатов по разным приложениям – это банально неудобно. Поэтому одни предлагают оставить все как есть и терпеть сбои в WhatsApp, другие – безопасно общаться исключительно в Telegram.

Второе приложение общепризнанно более надежным, но вот проблем в России у него тоже предостаточно. На прошлой неделе в стране неожиданно начали блокировать домен и короткие ссылки Telegram – t.me. Проблемы с доступом к сайту и при переходе по короткой ссылке возникли у тех, кто пользуется мессенджером через интернет-браузеры. СМИ сообщали, что блокировка проводится по требованию Генпрокуратуры, однако буквально через полчаса в Роскомнадзоре заявили, что блокировка доступа к мессенджеру в настоящее время на территории России исключена. После этого домен t.me быстро пропал из реестра заблокированных.

Некоторые эксперты пришли к выводу, что Роскомнадзор, возможно, пытался заблокировать одну конкретную ссылку, но что-то, как всегда, пошло не так и вышел конфуз. Тут дело даже не в том, что в 2018 году ведомство уже безуспешно пыталось блокировать Telegram, а в том, что мессенджер стал важнейшим элементом распространения информации не только для оппозиции, но и для госпропаганды. Во многих случаях это главный канал донесения пророссийской точки зрения до широкой аудитории. К тому же это самая динамичная и быстрорастущая социальная сеть.

Например, в день, когда WhatsApp не работал около двух часов, аудитория Telegram среди граждан России старше 12 лет превысила 50 млн человек. Об этом сообщает исследовательская компания Mediascope.

Чтобы разобраться, какой мессенджер все же предпочитают псковичи, мы провели опрос в сообществе Псковской Ленты Новостей «Вконтакте». В нем приняли участие 490 подписчиков.

Большинство опрошенных жителей региона пользуются исключительно WhatsApp, за этот вариант проголосовали 34,69% подписчиков. Почти столько же – 34,29% признались, что пользуются всеми доступными в России мессенджерами.

11,22% псковичей рассказали, что переписываются исключительно в социальных сетях, таких как «Вконтакте» или «Одноклассники». Еще меньший процент аудитории пользуются исключительно Telegram - 11,02%. А 8,76% опрошенных заявили, что в последние полгода пытаются в него перебраться из привычного WhatsApp.

Исследования показывают, что в последнее время аудитория Telegram стремительно разрастается. И хоть юзеры активно регистрируются в приложении, отказываться от обжитого WhatsApp многие тоже не собираются.

А что касается безопасности: если WhatsApp у вас – только для списков продуктов и школьных чатов, в целом можно не волноваться. Но конфиденциальную информацию и нюдсы (фотографии интимного характера – прим. ред.) через него передавать не стоит. Однозначно пока Telegram все же безопаснее, но важно всегда помнить, что абсолютно безопасных мессенджеров просто не существует.

Ксения Журавкова