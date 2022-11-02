Общество

О достижениях отечественной атомной отрасли рассказали в псковском СИЗО

«Разговоры о важном» в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области на этой неделе посвятили становлению, развитию и достижениям атомной отрасли России – мирового лидера в этой сфере деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, учащиеся познакомились с историей атомного ледокольного флота и самыми знаменитыми ледоколами, а также узнали биографические факты из жизни ученых-исследователей и путешественников, стоявших у истоков освоения Северного морского пути.

Отдельное внимание в ходе урока уделили изучению разнообразных природных ресурсов Арктики. Большой интерес у учащихся вызвал документальный фильм, посвящённый особенностям атомных судов и работе Росатомфлота. Из кадров кинохроники они узнали, какие профессии связаны с атомной энергетикой и как можно добраться до Северного полюса.

«Сегодняшнее время с полным основанием называют веком атомной энергии. Мирный атом призван служить на благо людям. Наше государство строит экологически безопасные атомоходы, призванные помогать в освоении новых территорий», - подвела итог мероприятия Наталья Афанасьева.