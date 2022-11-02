Общество

Запрет пропаганды ЛГБТ: мнение псковского эксперта о последствиях законопроекта

27 октября Государственная Дума России приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Законопроект вызвал массу вопросов среди читающей общественности.

Например, нужно ли запрещать книги, в которых есть сцены с однополыми отношениями? Могут ли исключить из школьной программы изучение античных мифов, в которых попираются семейные ценности, и как нащупать тонкую грань между «упоминанием» и пропагандой нетрадиционных отношений? Подробнее в обзоре «МК в Пскове».