Общество

Общественный совет при псковском УФСИН подвел итоги работы за 9 месяцев

Общественный совет при УФСИН России по Псковской области подвел итоги работы за 9 месяцев. Мероприятие прошло под руководством начальника регионального УФСИН России Алексея Емельянова и председателя Общественного совета при территориальном органе Григория Матвеева. В работе совещания приняли участие сотрудники аппарата управления и представители Общественного совета при УФСИН, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

С докладом о проделанной работе выступил помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов. Он отметил, что благодаря работе Общественного совета в течение года оказывалось содействие в проведении различных культурно-массовых мероприятий с сотрудниками и осужденными. Кроме того, ведомство продолжает курс выстраивания тесного взаимодействия с отделением Российского Красного креста, Российского детского фонда, Русской православной церковью, Центром народного творчества.

Отдельно подвели итоги работы информационной секции в составе Общественного совета. Так, было отмечено, что за отчетный период благодаря сотрудничеству с представителями журналистского сообщества, входящими в объединение, в региональных средствах массовой информации регулярно выходили информационные материалы в печати, на телевидении, на страницах интернет-изданий и радио.

Участники заседания также обсудили пункты плана основных мероприятий по вопросам деятельности УИС на 2023 год, внесли предложения по проведению отдельных встреч, освещению событий, предложили для включения в обновляемый состав Общественного совета ряд кандидатур.

Подводя итоги мероприятия, Алексей Емельянов поблагодарил членов Общественного совета за совместную плодотворную работу и выразил надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие.