Общество

Королева полуфинала «Мисс Псков» назвала особенности участия в фестивале

Если девушка не идет к победе, а просто пришла развиваться, то у нее это получится. Такое мнение озвучила королева полуфинала «Мисс Псков» Ева Гончарова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На конкурс я попала спонтанно. Просто листала ленту, увидела объявление. Думаю – пойду, и пришла. Даже если девушка не идет к победе, например, просто пришла развиваться, у нее это получится. Все испытания, наши выступления, они идут именно на то, чтобы девушка развивалась», – рассказала Ева Гончарова.

По словам гостьи студии, под конец фестиваля даже самые застенчивые девушки точно смогут раскрыться.