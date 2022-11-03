Общество

Псковский доктор культурологии объяснил значимость единства для народа

Единство народа всегда спасало в самые сложные времена. Такое мнение озвучил доктор культурологии, профессор, экс-председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области Александр Голышев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Если наша страна многонациональная, то должны быть такие мощные духовные скрепы, которые превращали бы нас в единый монолитный народ. <...> Единство всегда спасало нас в самые сложные времена», – сказал Александр Голышев.

По словам профессора, Псковская область является монолитной для многонационального народа.

«Это монолитная область, где никаких конфликтов национальных и межрелигиозных практически нет. Это все регулируется и воспитывается, делается так, чтобы люди любой национальности чувствовали себя на Псковской земле как на своей Родине», – резюмировал он.