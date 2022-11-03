Общество

Борис Елкин: Мы разные, но мы едины!

С Днём народного единства жителей Пскова поздравил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Сегодня этот день как никогда сближает нас и делает сильнее. Наша страна - многонациональное государство. В нем проживают свыше 190 народностей. История России подтверждает, что объединение людей разных сословий, национальностей и вероисповеданий давало нашим предкам огромную силу и волю к победе», - написал Борис Елкин в своём Telegram-канале.

По его мнению, этот праздник напоминает о том, что сила государства – в сплочённом, независимом народе с общей историей и общим будущим.

«Хочется пожелать всем в этот день крепкого здоровья, счастья, успехов и добрых дел во благо Родины. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, взаимопонимание и согласие! Мы разные, но мы едины!» - добавил Борис Елкин.