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Общество

Родители младшеклассников стали чаще отслеживать их активность в соцсетях — опрос

04.11.2022 13:12|ПсковКомментариев: 0

Родители младшеклассников по сравнению с прошлым годом стали чаще отслеживать время, проведённое детьми в социальных сетях. К такому выводы пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе родители детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Практически каждый пятый россиянин уверен, что несовершеннолетним не нужно общение в социальных сетях (18%). Каждый четвёртый считает, что заводить аккаунты можно только подросткам старше 13 лет. Еще 22% предлагает предоставлять такую возможность только для возрастной категории «16+». За более поздний возраст регистрации в соцсетях женщины высказываются чаще мужчин, а россияне старше 45 лет — чаще молодёжи.

Среди родителей младшеклассников наличие аккаунтов у детей в соцсетях подтвердили только 16%, причём большинство матерей и отцов полностью контролирует активность чад в сети. Среди родителей детей 10—12 лет каждый второй рассказал о том, что его ребёнок зарегистрирован в соцсетях. Контролирующих родителей в 2,5 раза больше, чем неконтролирующих. Среди матерей и отцов подростков 13—15 лет о наличии аккаунтов у детей знают 3 из 4, контролирующих соцсети в 1,5 раза больше, чем неконтролирующих. И обратное соотношение среди родителей юношей и девушек 16—17 лет: среди них в 1,5 раза больше тех, кто не следит за детьми в соцсетях.

По сравнению с прошлым годом родители детей всех возрастных групп стали реже подтверждать наличие у детей аккаунтов в социальных сетях, а матери и отцы зарегистрированных в соцсетях младшеклассников 7—9 лет еще строже контролируют время, которое дети проводят за цифровым общением. 

Теги: #опрос #дети #соцсети
Источник: Псковская Лента Новостей
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