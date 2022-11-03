Общество

Российских добровольцев приравняли к военнослужащим с соответствующими льготами

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает, что россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, получают статус военнослужащих. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета, уточняет РИА Новости.

Как отмечается в законе, для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие Вооруженным силам РФ, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за рубежом.

Эти формирования создаются Минобороны по решению президента РФ.

Численность добровольческих формирований, их организация, районы их действий, стоящие перед ними задачи также определяются Минобороны.

В состав формирований могут войти россияне, как добровольно поступившие в них, так и военнослужащие, направленные туда решением министерства обороны.

Между гражданином и военным ведомством заключается контракт о пребывании в добровольческом формировании, в нем оговариваются сроки и условия выполнения обязанностей добровольца.

Закон предусматривает, что на добровольцев распространяется статус военнослужащих. Добровольцам и членам их семей будут предоставляться те же социальные гарантии и компенсации, что и военнослужащим.

Размеры денежного содержания добровольцев не могут быть ниже денежного довольствия контрактников, занимающих аналогичные воинские должности.

Также добровольцы будут подлежать обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. В частности, они получат право на возмещение вреда, причиненного их здоровью, а также госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих.

Помимо этого, добровольцы получат право на бесплатный проезд по железной дороге, самолетом и междугородными автобусами.

Добровольцу может выплачиваться пенсия по инвалидности. В случае его гибели будет выплачено единовременное пособие в 3 миллиона рублей, родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца.

Кроме того, при исчислении страхового стажа для пенсии период участия в специальной военной операции в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере.