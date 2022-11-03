Наталья Федорова: В Псковском районе люди разных национальностей живут как добрые соседи

С Днём народного единства жителей Псковского района поздравила глава муниципалитета Наталья Федорова.
Она отметила, в Псковском районе люди разных национальностей и вероисповеданий живут как добрые соседи, и каждый вносит свой вклад в экономическое, культурное и социальное развитие и заслуживает уважения и внимания.
«Пусть в нашей жизни всегда будет место для взаимопонимания и взаимной поддержки во имя мира и благополучия наших родных и близких, развития и процветания нашего района. От души желаю всем жителям Псковского района, мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!» - добавила глава района.