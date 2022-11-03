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Общество

Наталья Федорова: В Псковском районе люди разных национальностей живут как добрые соседи

04.11.2022 20:00|Псков

С Днём народного единства жителей Псковского района поздравила глава муниципалитета Наталья Федорова. 

«Этот праздник – символ гордости за наших предков, которые отстояли свою независимость. Сегодня мы особенно остро осознаем, что являемся гражданами единой и сильной страны с великим прошлым, ценным настоящим и светлым будущим. Сегодня единство и духовная сплочённость многонационального российского народа является важным фактором успешного развития и благополучия нашей страны», - написала Наталья Федорова в своём Telegram-канале. 

Она отметила, в Псковском районе люди разных национальностей и вероисповеданий живут как добрые соседи, и каждый вносит свой вклад в экономическое, культурное и социальное развитие и заслуживает уважения и внимания.

«Пусть в нашей жизни всегда будет место для взаимопонимания и взаимной поддержки во имя мира и благополучия наших родных и близких, развития и процветания нашего района. От души желаю всем жителям Псковского района, мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!» - добавила глава района. 

Теги: #псковский район #День народного единства
Источник: Псковская Лента Новостей
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