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Общество

Хищную птицу обнаружили на набережной в Пскове. ФОТО

05.11.2022 11:38|ПсковКомментариев: 0

Хищную птицу обнаружили на набережной в Пскове. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Мария Тарасова / «ВКонтакте»

Псковичка уточнила, что птица ранена. В комментариях участники группы стали обсуждать, какой это конкретно вид птицы.

Некоторые выдвинули предположения, что это сова или филин. Однако, «это может быть и обыкновенный канюк, хищная птица из семейства ястребов», написали другие подписчики. 

«Ястребов трогать травмоопасно для здоровья человека, плюс могут быть всякие инфекции. В любом случае брать дикую птицу, даже с благими намерениями - противозаконно. Нужно оформлять разрешение. Если птица ранена, то можно позвонить в приют диких животных, и если у них есть опыт выхаживать ястребов, то возможно они смогут ей помочь», - прокомментировала другая псковичка состояние птицы.

Прийти к единому мнению на счет вида птицы участники группы не смогли.

Теги: #псков #птицы #набережная
Источник: Псковская Лента Новостей
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