Общество

Косметолог назвала основные признаки «российского типа старения»

У жителей разных частей Земли процесс старения, если говорить именно об изменениях внешности, протекает по-разному. Об этом сообщила врач-косметолог, врач-дерматолог Ирина Барабанова.

Это связано со многими факторами, в том числе с влиянием окружающей среды и генетической предрасположенностью. В связи с этим выделяют разные типы старения, характерные для той или иной страны.

«Если говорить о российском типе старения, то в нашей стране преобладает деформационный тип старения. Еще его называют отечным <...> Этот тип характеризуется тем, что старение происходит по гравитационному типу. То есть под его влиянием веки начинают обвисать, носогубные складки становятся более выраженными или усугубляются, морщины грусти опускаются от уголков рта к подбородку, скулы обвисают, как и зоны нижней челюсти и брылей. Кроме того, такой тип старения отличается ярко выраженной подкожно-жировой клетчаткой и большим объемом мягких тканей», — цитирует косметолога «Известия».

При таком типе старения обычно отмечаются усталый вид (особенно вечером), отечность и пастозность лица, оплывший овал лица, мимические морщины, которые закладываются в межбровье и в области лба; кисетные морщины вокруг губ или гусиные лапки в области вокруг глаз.

Говоря о способах борьбы с проявлениями именного этого типа старения, врач выделила такие процедуры, как «Термаж» (радиоволновой лифтинг), а также воздействие на кожу сфокусированным ультразвуком при помощи специальных препаратов.

«Данные процедуры, можно сказать, создают "каркас лица" и на ранних этапах старения являются практически альтернативой пластическим операциям. Эти методики позволяют стимулировать естественную выработку коллагена, они не вызывают отечность и уплотняют кожу лица. Благодаря этому эффект от них сохраняется на долгие года», — подчеркнула врач.