Более 20 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки

24 человека выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки. Как сообщается в Telegram-канале правительства региона, всего с начала пандемии от заболевания избавились 123 034 жителя области.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 229 (за сутки – 10). Летальных случаев не зафиксировали, всего их было с начала пандемии 1938.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков –40963/10
- Великие Луки –18199/0
- Бежаницкий район –1607/0
- Великолукский район –2844/0
- Гдовский район –2250/0
- Дедовичский район –3081/0
- Дновский район –1019/0
- Красногородский район –1128/0
- Куньинский район –1065/0
- Локнянский район –1207/0
- Невельский район –5634/0
- Новоржевский район –1348/0
- Новосокольнический район –3305/0
- Опочецкий район –3834/0
- Островский район –6090/0
- Палкинский район –1267/0
- Печорский район –2971/0
- Плюсский район –1972/0
- Порховский район –4551/0
- Псковский район –9698/0
- Пустошкинский район –1579/0
- Пушкиногорский район –1793/0
- Пыталовский район –1922/0
- Себежский район –2992/0
- Стругокрасненский район –2118/0
- Усвятский район –746/0
- Иногородние (с 30.12.2020) – 46