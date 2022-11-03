Общество

Более 20 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки

24 человека выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки. Как сообщается в Telegram-канале правительства региона, всего с начала пандемии от заболевания избавились 123 034 жителя области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 229 (за сутки – 10). Летальных случаев не зафиксировали, всего их было с начала пандемии 1938.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: