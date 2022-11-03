Общество

Эксперты пояснили закон о повышении уровня санитарной грамотности среди россиян

Госдума приняла в трех чтениях законопроект о повышении уровня санитарной грамотности среди населения.

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Предлагается популяризировать здоровый образ жизни и правильные санитарно-гигиенические привычки в больницах, через СМИ, интернет, с помощью памяток, социальной рекламы, во время тематических мероприятий и приемов у врача, пишут «Известия».

Законопроект, по которому изменения вносятся в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», принят Госдумой 19 октября, 20 октября передан в Совет федерации.

Авторы законопроекта считают, что документ позволит реализовать задачи по повышению уровня санитарной грамотности населения, возникшие в том числе из-за пандемии. Предполагается, что пропаганда мытья рук, здорового питания, отказа от вредных привычек будет проводиться через СМИ, интернет, памятки, буклеты, плакаты, социальную рекламу, во время мероприятий в коллективах и индивидуальных консультаций граждан.

Заниматься этим будут сотрудники организаций, подведомственным Роспотребнадзору, Минздаву, а также представители социально ориентированных НКО и волонтеры. Определять порядок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации будет Минздрав.

Терапевт, основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов замечает, что подобное просвещение в России «централизованно почти не проводится», потому что «не хватает кадров и денег, поэтому и население не придает таким знаниям большого значения».

По его словам, в связи с этим в обществе довольно много заблуждений. К ним он относит, в частности, мнения о «дороговизне здорового образа жизни» и «необходимости проходить 10 тыс. шагов день».

— А для многих сейчас становится открытием, что надо мыть руки с обычным мылом и это эффективнее антисептика, — сказал Хоманов «Известиям» .