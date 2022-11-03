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Общество

Правительство утвердило план мероприятий по борьбе с гепатитом C

06.11.2022 21:19|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ утвердило план мероприятий по элиминации в стране хронического вирусного гепатита С до 2030 года. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу.

«В России планируется развивать систему оказания медицинской помощи пациентам с гепатитом С и совершенствовать механизмы оплаты такого лечения в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС)», - цитирует сообщение ТАСС.

Согласно документу, в частности, до конца 2022 года Минздрав вместе с Фондом обязательного медицинского страхования разработают перечень рекомендаций для регионов по оплате медпомощи диагностированным за счет средств ОМС. К началу следующего года федеральные и региональные медорганизации планируется перевести на новые дифференцированные тарифы оплаты лечения в рамках ОМС, указано в пресс-релизе.

Помимо этого, в начале 2023 года, по решению кабмина, будет сформирован единый регистр пациентов с гепатитом. Эта мера ускорит оценку объема финансовых ресурсов и лекарств, необходимых для пациентов. В фармпроизводстве свое содействие компаниям Минпромторг и Минздрав будут оказывать регулярно, говорится в сообщении правительства. Также Минздраву поручено изучить лучшие стратегии лечения пациентов с гепатитом С, примененные в федеральных и региональных клиниках.

С 2023 года соответствующие медспециалисты на постоянной основе будут проходить дополнительное обучение в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, добавляется в релизе правительства России. Пресс-служба кабмина особо отмечает, что работа по борьбе с вирусом ведется по поручению президента РФ.

25 июля на совещании Владимира Путина с членами правительства министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о снижении заболеваемости гепатитом С в России на 30% за последние три года.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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