Общество

Псковичей приглашают присоединиться к новогодней благотворительной акции

Псковское областное отделение Российского детского фонда объявило о старте традиционной благотворительной акции «Новогодние и рождественские праздники». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе детского фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В рамках акции проходит сбор сладостей, новогодних подарков, а также средств на их закупку. Все собранные подарки передадут детям из малообеспеченных семей региона, воспитанникам интернатных учреждений, детям с инвалидностью и ОВЗ, детям вынужденных переселенцев.

«При поддержке отзывчивых людей ежегодно, в канун Нового года, более 2000 детей получают сладкие подарки от Детского фонда. Часть подарков закупается на средства благотворителей, другую часть приносят жители города в виде готовых подарков, а ещё часть формируют волонтёры из сладостей, принесённых жителями города», - рассказали в фонде.

К акции может присоединиться каждый любым удобным способом:

1) принести в офис Детского фонда (улица Яна Фабрициуса, дом 2а, 1 этаж, кабинет 15) сладости, сладкие подарки, игрушки, книжки и всё, что может порадовать ребёнка. Сотрудники в офисе по будням с 8:00 до 18:00 без обеда. Так же в офисе можно внести благотворительное пожертвование

2) перечислить средства через сайт Детского фонда

3) перевести пожертвование через приложение «СберБанк» или в банкомате, введя ИНН Детского фонда: 6027006057;

4) организовать акцию по сбору сладостей у себя на работе, среди друзей и родственников и передать их в офис фонда организованно.

«Наша задача – объединить неравнодушных людей, готовых поделиться частичкой тепла с теми, кто в этом нуждается. Ведь мы хотим, чтобы праздник пришел ко всем детям, несмотря на взрослые проблемы и сложности!» - отметила заместитель председателя Детского фонда Юлия Колесова.

Сотрудники и волонтёры Детского фонда уверены, что и в этом году получится «порадовать не меньше 2000 детей сладостями и создать праздничное настроение».