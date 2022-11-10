Экологическое воспитание ребёнка должно начинаться с семьи – Елена Даньшова

Экологическое воспитание ребёнка должно начинаться с семьи. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу №6 Елена Даньшова озвучила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM)
Школы также работают в этом направлении, отметила депутат.
«В нашей школе (средней общеобразовательной школе №12 в Великих Луках – ред.) проходят экологические уроки. Стоят специальные контейнеры для сбора батареек. Есть акция "Сдай батарейки – спаси ёжика". Знаете, как она на детей действует. Они, может быть, не получают такой информации извне. И для этого и есть мы – педагоги в школе, чтобы в интерактивной игровой форме всё им объяснять», – заключила она