Общество

Экологическое воспитание ребёнка должно начинаться с семьи – Елена Даньшова

Экологическое воспитание ребёнка должно начинаться с семьи. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу №6 Елена Даньшова озвучила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM)

«Семья идёт на прогулку, едят мороженое. Если мама выбросила фантик на улице мимо урны, то ребёнок сделает то же самое. Он копирует модель поведения родителей. Если войдёт в привычку сортировать мусор, то, конечно же, и ребенок будет делать то же самое», – заметила Елена Даньшова.

Школы также работают в этом направлении, отметила депутат.

«В нашей школе (средней общеобразовательной школе №12 в Великих Луках – ред.) проходят экологические уроки. Стоят специальные контейнеры для сбора батареек. Есть акция "Сдай батарейки – спаси ёжика". Знаете, как она на детей действует. Они, может быть, не получают такой информации извне. И для этого и есть мы – педагоги в школе, чтобы в интерактивной игровой форме всё им объяснять», – заключила она