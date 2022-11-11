Общество

В преддверии Дня сосиски псковские магазины «Деревня Соловьи» проводят акцию

Всемирный день сосиски отметят 13 ноября. В преддверии этого праздника во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области покупателям предоставляют скидку 10% на все сосиски из ассортимента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото: «Деревня Соловьи»

«13 ноября - Всемирный день сосиски! По этому поводу мы решили вас порадовать и дарим вам скидку 10% на все сосиски из нашего ассортимента 12 и 13 ноября. Каждый из наших покупателей сможет выбрать сосиску на свой вкус», - отметил производитель.

В ассортименте магазина есть следующие сосиски:

«Венские»;

«Докторские»;

«Молочные»;

«Сливочные»;

«Мини»;

«Няшки»;

«Пикантные» с сыром.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: