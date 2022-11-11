Общество

Псковские газовики сделали скворечники и кормушки для зимующих птиц

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» совместно с молодёжным советом компаний отметили Синичкин день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

Для встречи птиц, которые остаются на зимовку в российских регионах, газовики изготовили скворечники и кормушки. Их разместили недалеко от офисов компаний для возможности регулярного пополнения кормом.

Синичкин день - российский экологический праздник, который был отмечается по инициативе Союза охраны птиц России 12 ноября.