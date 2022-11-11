Общество

Школьников начнут учить управлению беспилотниками

В школьные учебные программы по занятиям физкультурой включат выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Соответствующие поручения даны вице-премьером Дмитрием Чернышенко руководителям министерств.

Как сообщили в пятницу, 11 ноября, в правительстве РФ, Минспорту необходимо проработать с заинтересованными ведомствами изменения в нормативы ГТО, добавив к обязательным дисциплинам метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки. По мнению вице-премьера, это, а также ввод новой дисциплины – управление беспилотником – повысит интерес молодёжи к комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней.

«Навыки, развивающие координацию, меткость, скорость реакции, многие годы были частью советской системы образования и спортивной подготовки. Поэтому, как говорится, всё новое – это хорошо забытое старое», – заявил Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что президентом России Владимиром Путиным поставлена цель – к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. Система ГТО и военно-спортивные мероприятия, по словам зампредседателя правительства, являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта.

По поручению вице-премьера Минспорт и Минпросвещения совместно с заинтересованными ведомствами также подготовят предложения по проведению во время каникул на базе детских лагерей для всех желающих военно-спортивных смен, а также всероссийских массовых спортивно-патриотических мероприятий, в том числе на основе военно-спортивной игры «Зарница».