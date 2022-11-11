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Общество

Бесплатную диспансеризацию может пройти любой пскович

11.11.2022 18:47|ПсковКомментариев: 0

Ситуацию с прохождением населением Пскова диспансеризации обсудили в пятницу, 11 ноября, на заседании рабочей группы по профилактике общественного здоровья. Встречу провел и. о. заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, главный врач городской поликлиники Галина Неваленная отметила, что цель диспансеризации - раннее выявление хронических заболеваний, которые являются основной причиной преждевременной смертности. «Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявить начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение. Именно для этих целей и проводится диспансеризация», - подчеркнула она.

Алексей Несмашный добавил, что ежегодную диспансеризацию проходят сотрудники бюджетных организаций, однако для полного охвата населения этого не достаточно. «Диспансеризация — это бесплатное и добровольное комплексное медицинское обследование. Воспользоваться им может любой гражданин. При этом работодатель обязан беспрепятственно отпустить работника на профосмотр», - акцентировал он внимание.

Члены рабочей группы приняли решение активизировать работу по оповещению работодателей и их сотрудников о возможности обследоваться. Для этого соответствующая информация будет направлена во все подведомственные учреждения Управления образования, Управления культуры, Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи, а также в муниципальные предприятия, общественные организации, предприятия торговли и управляющие компании.

Добавим, что для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику, к которой вы относитесь. В поликлинике №1 – через запись к терапевту по телефону регистратуры 66-53-54; в поликлинике №2 – через участкового врача или отделение профилактики по телефону 29-35-06; в поликлинике №3 – в порядке живой очереди в кабинет №26 с 8:00 до 16:00, телефон для справок - 53-33-88. По всем вопросам диспансеризации можно также обращаться по телефону колл-центра 299-028.

Источник: Псковская Лента Новостей
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