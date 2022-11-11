Общество

Распространение энтерита пытаются остановить в псковском приюте «Зоозащита»

Распространение энтерита пытаются остановить в псковском приюте «Зоозащита». Об этом сообщается в группе волонтерской организации в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Зоозащита» / «ВКонтакте»

Энтерит в приют завезли щенки из другого приюта. Первые признаки заболевания, схожие с несварением у собак, появились еще 3 дня назад.

«Мы приняли меры, не понимая, что это не просто несварение или переход на другую еду. Щенки же приехали привитыми.

Одного щенка даже отдали в новый дом. Хозяева вскоре привезли его обратно в тяжелом состоянии», – отметили зоозащитники.

Сегодня два самых больных щенка отправились на стационар, под капельницы. У них кровавый понос, рвота многие отказываются есть.

«Энтерит в приюте - это катастрофа. Безумно жалко щенков и тех, которых мы ещё долго не сможем брать», - рассказали сотрудники приюта.

Все желающие оказать помощь приюту, могут обратиться в группу организации социальной сети «ВКонтакте».