Общество

Владимир Путин поручил провести демобилизацию призванных на службу студентов ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию ранее призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение к месту обучения. Об этом сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

До вступления ДНР и ЛНР в состав РФ студенты этих республик были мобилизованы, поясняет ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что силы народной милиции интегрированы в российские ВС после вступления ДНР и ЛНР в состав РФ. «Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он уточнил, что демобилизованные студенты теперь будут направлены домой и продолжат обучение.