Общество

Псковичам предлагают принять участие в акции «Второй шанс»

Жителям Пскова предлагают принять участие в благотворительной акции «Второй шанс», организованной АНО «Институт переработки вторсырья». Акция проходит в рамках стратегии «ответственное потребление». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: АНЗО «Шанс»

10 декабря возле «Империала» в Пскове любой желающий может принести макулатуру на переработку. Весь сбор будет отправлен на повторную переработку, а вырученные средства направлены на строительство дополнительных вольеров в питомнике псковского зооприюта «Шанс».

К участию приглашаются как частные активисты и неравнодушные люди, так и общественные, коммерческие организации, а также школы и детские сады. «Наша акция – отличный способ показать детям, как маленькими шагами делаются большие добрые дела! Давайте вместе дадим отходам второй шанс», - прокомментировали организаторы.

Институт переработки вторсырья – некоммерческая организация, занимающаяся изучением проблем мусора и отходов, а также просвещением и популяризацией идей ответственного потребления.