Общество

Преподаватель рекомендована на должность мирового судьи в Великих Луках

Квалификационная коллегия судей Псковской области на заседании 11 ноября рекомендовала на должности мировых судей двух кандидатов. Об этом сообщается на сайте коллегии.

На должность мирового судьи судебного участка № 5 в границах административно-территориального образования «Дновский район» рекомендован на неограниченный срок полномочий мировой судья данного участка Дмитрий Жежерун.

На должность мирового судьи судебного участка № 33 в границах административно-территориального образования «город Великие Луки» на трёхлетний срок полномочий рекомендована Ирина Белоногова, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России.

Коллегия удовлетворила 4 заявления о прекращении полномочий судей:

- Николая Клименко о прекращении полномочий судьи Невельского районного суда 14 ноября 2022 года;

- Елены Ковалевой о прекращении полномочий судьи Псковского районного суда 31 декабря 2022 года;

- Елены Миллер о прекращении полномочий судьи Пушкиногорского районного суда 30 декабря 2022 года;

- Сергея Распутина о прекращении полномочий мирового судьи судебного участка № 18 в границах административно-территориального образования «Себежский район» 25 января 2023 года.