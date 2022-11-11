Общество

Акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» продлится в Псковской области до 16 ноября

Оперативно-профилактическая акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!» продлится в Псковской области до 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Общая координация мероприятия возложена на федеральный Центр по противодействию экстремизму МВД России и его территориальные структуры. Основная задача акции - формирование нетерпимости к экстремистской идеологии, к любым формам вражды и ксенофобии, защита молодежи от вовлечения в противоправную деятельность, а также развитие общественной активности в духе патриотизма.

Сотрудники правоохранительных органов на встречах рассказывают псковичам о сущности экстремизма и отличительных признаках экстремистских материалов, об ответственности за нарушения законодательства в этой сфере. К акции присоединились представители органов государственной власти и местного самоуправления, образовательных и общественных организаций региона. При их участии проходят информационные мероприятия, онлайн-акции, направленные на дерадикализацию подростков и молодежи.

Для информирования оперативных служб о готовящихся и совершенных преступлениях экстремистской и террористической направленности действуют телефоны: УФСБ России по Псковской области – 72-52-00, 66-22-66; УМВД России по Псковской области – 66-1649, 59-22-33.