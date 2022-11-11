Общество

О мерах пожарной безопасности в быту, рассказали псковичам

Подавляющее большинство пожаров происходит в жилье и в большинстве случаев пожар – это результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. Основные причины пожаров в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В связи с этим ведомство призывает граждан ответственно соблюдать правила пожарной безопасности, быть бдительнее и помнить, что пожар намного проще предотвратить, чем потушить.

Псковичам не следует оставлять детей без присмотра, курить в постели, соблюдать инструкции по эксплуатации бытовой и другой техники, пользоваться приборами с поврежденной изоляцией электропроводов. Не допускать одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, так как это может привести к перегрузке электросети.

Не следует заклеивать электропровода обоями, пользоваться ветхими электрическими удлинителями, так как нарушение изоляции электропроводов может привести к короткому замыканию и последующему пожару. Никогда не пользоваться неисправными (разбитыми или поврежденными) электровыключателями, электрическими вилками, нельзя соединять электрические провода путем скручивания. Уходя из дома или уезжая на какое-то время, обязательно отключать все электроприборы.