Общество

Последние грибы собирают псковичи в лесах перед наступлением холодов. ФОТО

Жители Пскова и Псковской области делятся в социальных сетях последним грибным урожаем 2022 года. Свои фотографии они размещают в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Наумова

Одна из псковичек поделилась результатами тихой охоты 13 ноября – она собрала в лесу лисички. Другая женщина, закрывая сезон, набрала два ведра грибов.

Фото: Анна Пшеницына

«В лесу красота. При большом желании можно ещё и грибов собрать, но у нас такой задачи не было, собрали лишь немного "витаминчиков"», - поделилась подписчица.

Фото: Игорь Груздев

Житель Новоржевского района также поделился своими последними находками в лесу в этом году. Мужчина во время прогулки нашел вёшенки, несколько старых и червивых шампиньонов, лисички, маховики и собрал полведра рыжиков.

Фото: Надежда Васильева

Одна из подписчиц поделилась грибными находками сегодня, 14 ноября. Женщине удалось собрать лисички в Опочецком районе.

Фото: Валентина Верулани

Другая женщина собрала грибы во время прогулки с собакой в плюсском лесу. «14 ноября. Плюсский район. Прогулялась с собачкой. Набрали ведро лисичек», - подписала фотографии женщина.