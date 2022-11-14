Последние грибы собирают псковичи в лесах перед наступлением холодов. ФОТО

Жители Пскова и Псковской области делятся в социальных сетях последним грибным урожаем 2022 года. Свои фотографии они размещают в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Любовь Наумова
Одна из псковичек поделилась результатами тихой охоты 13 ноября – она собрала в лесу лисички. Другая женщина, закрывая сезон, набрала два ведра грибов.
Фото: Анна Пшеницына
«В лесу красота. При большом желании можно ещё и грибов собрать, но у нас такой задачи не было, собрали лишь немного "витаминчиков"», - поделилась подписчица.
Фото: Игорь Груздев
Житель Новоржевского района также поделился своими последними находками в лесу в этом году. Мужчина во время прогулки нашел вёшенки, несколько старых и червивых шампиньонов, лисички, маховики и собрал полведра рыжиков.
Фото: Надежда Васильева
Одна из подписчиц поделилась грибными находками сегодня, 14 ноября. Женщине удалось собрать лисички в Опочецком районе.
Фото: Валентина Верулани
Другая женщина собрала грибы во время прогулки с собакой в плюсском лесу. «14 ноября. Плюсский район. Прогулялась с собачкой. Набрали ведро лисичек», - подписала фотографии женщина.