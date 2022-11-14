Общество

Конкурсы детских рисунков и художественной самодеятельности проведут «Псковские тепловые сети»

Конкурсы детских рисунков и художественной самодеятельности проведёт муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» для детей сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.

Фото здесь и далее: Псковские тепловые сети

«Впервые за несколько лет все детские новогодние мероприятия не подпадают под ограничительные меры. Мы уже успели подзабыть, что это такое – массовые мероприятия. Уже несколько лет подряд руководство предприятия поддерживает идею проведения детского конкурса рисунков, поделок и художественной самодеятельности. Этот год не станет исключением», - рассказали на предприятии.

«Тепловые сети - тепло нашего города глазами наших детей».

В рамках этого конкурса принимают как рисунки, так и поделки. «Каждый может выбрать, что ему по душе. Дети своими картинами или поделками покажут нам, как они видят работу нашего предприятия, или как наше предприятие заботится о тепле нашего города, а может, как трудятся их родители, тут ограничений нет. Родители делают фотографии работ своего ребенка и направляют на электронную почту предприятия или в мессенджерах WhatsApp или Telegram с пометкой для участия в конкурсе. В тексте сообщения нужно указать № участка, на котором работаете, ФИО родителя (без сокращений) и ФИО ребенка (без сокращений). Все фотографии будут опубликованы на официальных ресурсах предприятия и на сайте ПЛН», - отметили в ПТС.

Конкурс художественной самодеятельности.

В рамках этого конкурса ребёнок может прочитать стихотворение, спеть песню на любую тему. «Может даже станцевать, здесь мы тоже не станем никого ограничивать. Главное, чтобы это было интересно и весело, наличие костюмов приветствуется, да и родители тоже могут принимать в этом активное участие. Только нужно не забыть снять всё это на видео (желательно не больше 2-3 минут). Видео тоже отправляется на электронную почту предприятия или в мессенджеры WhatsApp или Telegram с пометкой для участия в конкурсе. В тексте сообщения не забываем указать № участка, на котором работаете, ФИО родителя (без сокращений) и ФИО ребенка (без сокращений). Лучшие номера художественной самодеятельности будут опубликованы на официальных ресурсах предприятия и на сайте ПЛН», - продолжили в пресс-службе.

«Естественно, все дети сотрудников получат сладкие подарки к Новому году, а победители будут награждены специальными призами от предприятия. Но вот какими? Тут мы оставим небольшую интригу. Скажем только, что как минимум все рисунки и поделки займут своё почётное место в музее предприятия и будут согревать души сотрудников и наших читателей не хуже, чем любая из наших котельных», - добавили в ПТС.

Конкурс стартует 21 ноября 2022 года и продлится до 26 декабря 2022 года. Адрес электронной почты для участников: pts@pts.pskov.ru. Телефон для отправки сообщений через мессенджеры: +7-911-889-48-87.