Общество

Более 100 человек стали участниками конференции о правоохранительных органах в Пскове

Завершилась конференция, посвящённая 220-летию Минюста России и 30-летию Псковского филиала Академии ФСИН России, в работе которой приняли участие более 120 человек, представивших 196 научных работ из 28 образовательных и научно-исследовательских организаций России, в заочном формате – Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала академии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

Мероприятие проходило в течение двух дней. В первый день работало пять секций с участием представителей ФСИН России и территориальных органов, практических сотрудников силовых ведомств и профессорско-преподавательского состава образовательных организаций России, которые обсудили вопросы становления и дальнейшей эволюции правоохранительных органов России, проблемы взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих охрану правопорядка на современном этапе развития.

На другой день работу конференции продолжили магистранты, курсанты и студенты, выступив с докладами на секциях, по результатам которых были определены победители и призёры.

Так, в секции «История развития и функционирования правоохранительных органов России и стран ближнего зарубежья» победу одержала курсант Кузбасского института ФСИН России Ядвига Витовская с выступлением «Борьба с политическим бандитизмом и память об этих событиях в Кузбассе (1920–1922 годов)».

В секции «Основные направления деятельности правоохранительных органов России и стран ближнего зарубежья» первое место заняла курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Юлия Болдырева с докладом «Правоохранительная деятельность органов ФСБ России».

Студентка Псковского филиала Академии ФСИН России Карина Беляева победила на секции «Правоохранительные органы и их роль в жизни общества» с научной работой «Правоохранительная деятельность – один из видов государственной деятельности; её понятие, основные признаки, задачи и цели».

В вузе отметили, что организатором V Межвузовской конференции с международным участием «Правоохранительные органы России: проблемы формирования взаимодействия» выступила кафедра государственно-правовых дисциплин, которая также провела круглый стол «Кафедра государственно-правовых дисциплин: прошлое, настоящее и будущее».

По итогам научного мероприятия будет издан сборник с выступлениями участников конференции.