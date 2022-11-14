Жена Кадырова и жительница ЯНАО стали первыми обладательницами звания «Мать-героиня»

Жена президента Чеченской Республики Медни Кадырова и жительница ЯНАО Ольга Дехтяренко стали первыми обладательницами звания «Мать-героиня». Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации сегодня, 14 ноября.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», – говорится в тексте указа.
Напомним, 16 августа в России восстановили звание «Мать-героиня»: согласно указу Владимира Путина, оно будет присуждаться гражданкам РФ, родившим и воспитавшим 10 и более детей - граждан России.