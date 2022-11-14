Жена Кадырова и жительница ЯНАО стали первыми обладательницами звания «Мать-героиня»

Трудящиеся удалённо подрабатывают в полтора раза чаще – эксперты

В Псковской области установили новые «нормы наполняемости» для мест проведения публичных мероприятий

Полиция опросила свидетелей жестокой расправы над собакой в Пыталово

«Деловой понедельник»: О бизнес-туризме в новых реалиях

Более 7 тысяч цветов уничтожат в Псковской области из-за вредителя

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Великих Луках

Ford Focus под управлением девушки въехал в световую опору в Красногородске

Почти 80% псковских работодателей принимают на работу по рекомендациям своих сотрудников

Спрос на врачей-онкологов растёт в Псковской области

Более 60% жителей СЗФО хотя бы раз одалживали деньги коллегам – опрос