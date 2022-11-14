Общество

Поставку систем контроля уровня глюкозы крови в Псковской области ждут в декабре

Поставку систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови в Псковской области ждут к середине декабря. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«На рабочей встрече с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко обсудили актуальные вопросы деятельности медицинских организаций, в том числе работу с обращениями граждан. Марина Валерьевна отдельно доложила по теме обеспечения детей системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови и расходными материалы к ним. Это действительно острая тема, которая волнует многих», - написал Михаил Ведерников.

Так как системы мониторинга зарубежного производства, были сложности с логистикой, пояснил губернатор и добавил, что на сегодняшний день все вопросы отработаны, ожидается поставка систем к середине декабря.