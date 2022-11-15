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Отоларинголог рассказала о причинах «шума в ушах»

«Шум в ушах» – это не болезнь, а симптом недуга. При этом он может указывать как на проблемы с давлением, так на проблемы крови. Так, по словам оториноларинголога Веры Шинкаренко, чаще всего «шум в ушах» говорит о наличии гипертонии, так как кровь плохо доходит до завитка ушной улитки.

Также такое состояние возникает при травме ушной перепонки, отите, неврозе и других недугах, сообщает RuNews24.

«Однако встречаются и более сложные для диагностики причины «шума в ушах». Например, это могут быть болезни крови или нервной системы, побочные эффекты от лекарств и вредных веществ. Даже заболевания суставов и мышц в области головы могут привести к такому неприятному состоянию», - говорит специалист.

Особого внимания требует шум, сопровождающийся головокружением, так как такой симптом может указывать на нарушения мозгового кровообращения. При его проявлении необходима консультация врача, подчеркивает Шинкаренко.