Общество

Гастроэнтеролог предупредил о побочных эффектах некоторых популярных препаратов

Гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, что некоторые популярные в народе лекарственные препараты для ЖКТ могут дать очень неприятные побочные эффекты.

По словам врача, многие медикаменты от болей в желудке, изжоге в российских аптеках продаются без рецепта. Однако это не означает, что нужно заниматься самолечением. Дело в том, что кажущиеся «безобидными» лекарства могут причинить серьезный вред. К примеру «Омепразол», который применяют при кислотозависимых заболеваниях ЖКТ, обладает своеобразным «рекошетом».

«Пациент принимает его, чтобы не было изжоги, но после того, как прекращает использовать лекарство, изжога возвращаться с двойным усилением. И такой эффект может быть и у других препаратов», – цитирует врача RuNews24.

Некоторые лекарства, такие как «Гевискон», тоже от изжоги, может вызвать запоры. А после «Но-шпы» может снизиться артериальное давление, отмечает Якушев.

Он предупредил, что при составлении своей домашней аптечки нужно советоваться со специалистами.