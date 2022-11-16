Общество

Более 1100 детей сделали прививки от коронавируса в Псковской области

1127 детей сделали прививки от коронавируса в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«Вакцинация детского населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19 продолжается. Всего с начала прививочной кампании полностью вакцинировано 1127 детей по состоянию на 26 октября 2022 года», - сообщили в комитете.

Запас детской вакцины против COVID-19 в медицинских организациях Псковской области на настоящий момент достаточный. В профильном комитете отметили, что назальной вакциной от COVID-19 дети не прививаются.