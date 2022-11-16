Общество

Депутат рекомендовал псковичам искать причины оттока молодёжи из региона в семьях

Искать причины оттока молодёжи из Псковской области прежде всего внутри семьи рекомендовал жителям региона заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«То что кто-то уезжает. В первую очередь, надо задать самим себе вопрос - дети у вас здесь остаются или всё-таки уехали и вы в семье все усилия приложили для того, чтобы дети не уехали из Псковской области? Вот, с чего нужно начинать», - ответил Александр Братчиков радиослушателю, который дозвонился в эфир и обратил внимание парламентария на то, что в регионе остаются актуальными множество проблем, а количество населения продолжает падать.

Депутат заметил, что проблем в регионе действительно немало, однако, по его словам, все они решаются. «Не всё хорошо, но надо быть оптимистом. Говорить, что все плохо - сам себя загоняешь в такую ситуацию, что будешь постоянно грустить, что рано или поздно обернётся депрессией», - заключил Александр Братчиков.