Общество

Псковские следователи оказали правовую помощь детям

День правовой помощи детям состоялся в Псковской области сегодня, 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Главная задача мероприятия - правовая помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также их законным представителям и лицам, желающим принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

На территории региона работали площадки, предоставленные областным комитетом по образованию, где представители регионального управления Следственного комитета, прокуратуры, службы судебных приставов, УМВД, нотариата, управления и комитета юстиции, адвокатуры, комитета по социальной защите, а также уполномоченный по правам ребенка в Псковской области помогали детям разобраться в сложных ситуациях.

Специалисты и сотрудники данных ведомств совместно провели лекции, семинары, круглые столы, дискуссии, профилактические беседы по правовым вопросам, оказали юридические консультации в общеобразовательных школах, лицеях, Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей по всей области.