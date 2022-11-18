Общество

Нарколог назвала полезные свойства безалкогольного пива

Безалкогольное пиво из-за содержания в нем витаминов группы В может помочь снизить стресс, а также положительно влияет на нервную систему.

Безалкогольное пиво менее калорийно и не способствует набору веса, также оно содержит антиоксиданты и витамины группы В, которые помогают в борьбе со стрессом и раздражительностью. Об этом рассказала врач-нарколог Марина Калюжная порталу «Доктор Питер».

Также Калюжная отметила положительное влияние безалкогольного пива на сердечно-сосудистую систему и в некоторых случаях оно может помочь снизить свертываемость крови. При этом нарколог подчеркнула, что нельзя увлекаться безалкогольным пивом, так как содержит фитоэстрогены, подавляющие выработку тестостерона у мужчин. А у женщин оно может вызвать гормональный дисбаланс.