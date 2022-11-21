Общество

Заместитель главного судебного пристава Псковской области проведет личный прием граждан в Дно

Личный прием граждан проведет заместитель руководителя УФССП России по Псковской области - заместитель главного судебного пристава Псковской области Максим Бастрыгин в городе Дно 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Приём граждан и представителей организаций, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в ОСП Дновского и Дедовичского районов, пройдёт с 14:00 до 16:00 по адресу: город Дно, улица Красная, дом 1А (ОСП Дновского и Дедовичского районов).

«Каждый обратившийся сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов», – отметили приставы.

Приём граждан осуществляется без предварительной записи.