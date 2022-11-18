Общество

Дочь разведённых родителей ищет мать в Псковской области

Дочь разведённых родителей ищет мать в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Мать Светлану Шестерневу, женщину 1954 года рождения, разыскивает дочь Елена. «После развода я осталась с отцом. С мамой переписывались, перезванивались. В 2009 году последний раз получила от нее открытку. Обратный адрес был - Псковская область», - написала заявительница.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой женщине, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно отыскать по номеру №1772138