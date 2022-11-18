Общество

Пассажиропоток на Талабские острова увеличился почти в два раза

Официальный пассажиропоток на Талабские острова увеличился почти в два раза после запуска новых катеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Пассажирские катера «Талабск», «Ян Залит» и «Иван Белов» прошли сезонное техническое обслуживание и перемещены для зимовки на сушу.

В период навигации суда перевезли более 8,7 тысячи человек по водному маршруту между Талабскими островами и материковой частью Псковского района.

Большую часть всего пассажиропотока взяли на себя новые катера «Ян Залита» и «Иван Белов», запуск которых состоялся в июле текущего года, которые перевезли более 6 тысяч человек.

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Новые катера осуществляли как регулярное транспортное сообщение, так и коммерческие рейсы.