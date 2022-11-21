Общество

Россиянам назвали пять идей для осенних блюд из шампиньонов

Шампиньон считается самым популярным культивируемым грибом в мире. На него приходится 73 процента производства в России, а в мире – 37. Шампиньоны богаты витаминами, белком, минеральными веществами и аминокислотами.

Самым простым будет приготовить закуску из этого продукта. Грибы стоит запечь в духовке, микроволновке или на мангале с пряным чесноком. Суп-пюре из шампиньонов тоже отличное блюдо. Суп получится вкусным и сытным, если добавить в него сливки, а также мускатный орех, сообщает издание RuNews24.

Шампиньоны можно просто потушить или пожарить с любимыми приправами и подавать к столу вместе с курицей. На мангале шампиньоны следует пожарить вместе с другими овощами и подавать к шашлыку. Также продукт отлично сочетается с рисом.