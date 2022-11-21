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Общество

Псковичам разъяснили особенности планирования отпуска за разные рабочие годы

21.11.2022 17:46|ПсковКомментариев: 0

Как планировать отпуск на следующий год тем, кто был отозван из отпуска за предыдущий рабочий год, жителям Псковской области разъяснили в профсоюзе работников здравоохранения региона. 

При составлении графика отпусков может поучится так, что одному работнику нужно запланировать сразу два отпуска (полностью или частично) за разные рабочие годы:

  • работник был отозван из отпуска за предыдущий рабочий год, поэтому неиспользованную часть отпуска нужно запланировать наряду с новым отпуском. При этом в соответствии с частью 2 статьи 125 ТК РФ неиспользованная часть отпуска может быть присоединена к отпуску за новый рабочий год, а может быть запланирована на удобное для работника время в его текущем рабочем году;
  • работнику не был предоставлен отпуск за прошлый рабочий год по любой причине (вовремя не оплатили, отпуск перенесли и т. д.) , поэтому в графике следует планировать сразу два отпуска;
  • календарный год чаще всего захватывает два рабочих года работника (конец одного и начало следующего). Поэтому два отпуска за разные рабочие годы могут быть запланированы на один и тот же календарный год даже тем работникам, которым отпуска предоставлялись своевременно.

«Во всех указанных случаях отпуска за разные годы могут быть соединены (между ними не будет перерыва), а могут не соединяться (есть перерыв хотя бы один день). В любом случае в графике отпусков целесообразно отметить, что запланированные отпуска предоставляются за разные рабочие годы», - отметили в отраслевом профсоюзе. 

Теги: #регион60 #отпуск #профсоюзы
Источник: Псковская Лента Новостей
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