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Общество

Анатолий Вассерман назвал липой теорию парникового эффекта на встрече со студентами в Пскове

21.11.2022 16:01|ПсковКомментариев: 1

О несостоятельности теории глобального потепления из-за парникового эффекта заявил депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия – За правду», эрудит, участник интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и «Своя игра» Анатолий Вассерман на встрече с псковскими студентами в рамках молодёжного научного форума «Учёный говорит» Российского общества «Знание» в Пскове 21 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Еще в прошлом веке было доказано, что парниковые газы не нагревают, а охлаждают поверхность Земли. Теория парникового эффекта - это мошенничество», - заявил Анатолий Вассерман. 

На то, чтобы преобразовать всю мировую энергетику на зелёную, по оценкам экспертов, уйдёт от 80 до 100 триллионов долларов, отметил он.

«На это неделе в ГД проголосовали за введение зелёных сертификатов в нашей стране. На моё замечание, что парниковая теория - липа, они ответили, что таможенными пошлинами в пользу зелёных будут облагаться тогда только наша страна», - разъяснил депутат. 

 

Отвечая на вопрос студента об источниках, которые опровергают парниковую теорию, Анатолий Вассерман назвал имя американского учёного начала XX века Роберта Вуда. 

«Я не читал его полный текст, но познакомился с его биографией Вильяма Сибрука, которая переведена на русский язык. 
С тех пор накоплено и много других доказательств, например, исследование состава арктического льда многомиллионного возраста», - заключил он. 

Он также рассказал псковским студентам, что сейчас работает над поправками в закон об образовании. «Предлагаю включить в него следующий пункт: образование - создание целостной картины мира. Рабочая группа сейчас трудится над формулировкой "целостная картина мира"», - резюмировал Анатолий Вассерман.

Теги: #депутат #Госдума #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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