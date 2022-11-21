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Как школьник из Пскова ушел добровольцем на фронт и погиб, рассказали в госархиве

Как школьник из Пскова отправился добровольцем на фронт и погиб, рассказали сотрудники Государственного архива Псковской области в Telegram-канале.

Фото: Государственный архив Псковской области

Согласно «протоколу № 5 заседания попечительного совета художественно-промышленной школы имени Н.Ф. Фан-дер-Флита» 1916 года, школьника звали Василий Федоров. В тот момент в действующей армии находились 4 ученика школы.

5 октября в адрес руководства пришло письмо: «Спешу сообщить вам, что ваш бывший ученик Василий Федоров пропал без вести во время конной разведки на германском фронте».

В письме указано, что Василий Федоров ехал головным дозором и, увлекшись разведкой, отъехал далеко. «Вдруг на него из-за горы со всех сторон налетело 5 человек. Видя неминуемую смерть, Федоров решил дорого продать свою жизнь. Спешившись, он залег и, будучи хорошим стрелком, сшиб 3 немцев. Тогда, откуда ни возьмись, выехало на подмогу немцам еще 6 человек. Видя, что он один ничего не сделает, вскочил на лошадь и хотел ускакать; по дороге он встретил товарища, который спешил на выстрелы, и они вместе бросились на немцев; товарищ его был убит, а лошадь осталась одна, но умное животное не покидало одного Федорова и бежало за ним, проскакав за ним несколько саженей».

Лошадь школьника была убита 8 пулями; Василий Федоров упал и, вытащив из стремян ноги, пересел на лошадь товарища, но его окружили немцы и начали кружиться, чтобы забрать его живьем, но Федоров, видя их намерение, с криком «Ура!» бросился в кучку немцев и сшиб еще одного и в это время был выбит пикой из седла и упал. Немцы схватили его и удрали.

«Наш разъезд преследовал их, но безрезультатно. Я очень рад, что среди моего эскадрона находятся такие герои. Перед разведкой он просил передать, если его убьют, привет ученикам школы», - заканчивается сообщение, которое было подписано командиром разъезда корнетом Рединым.

По итогам рассмотрения Совет постановил: «в ознаменование столь доблестного патриотического подвига в будущем увековечить память героя – ученика, делающего честь школе и ее истории, поместив памятную доску с именем Василия Федорова, на видном месте школы».