Общество

Судебные приставы провели лекции о правовой помощи детям в Псковской области

Судебные приставы Псковской области приняли участие в Дне правовой помощи детям, родителям и законным представителям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

В каждом районе судебные приставы на подготовленных площадках консультировали, отвечали на вопросы, входящие в их компетенцию. Во время встреч с детьми судебные приставы провели лекцию о самой службе, принципах её работы, разобрали вопросы правового характера.

Данное мероприятие проводилось в общеобразовательных школах, лицеях, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

День правовой помощи проводит управление министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области совместно с комитетом юстиции Псковской области и другими государственными органами региона в целях реализации положений федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ, учитывая социальную значимость данного направления.