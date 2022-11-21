Общество

В России создали новое поколение бетона с добавлением агроотходов

Исследователи Донского государственного технологического университета (ДГТУ) создали новое поколение бетона с добавлением агроотходов.

Бетон с добавлением сельскохозяйственных отходов имеет более высокие показатели прочности и менее подвержен деформации и сжатию, отметили в издании RuNews24.

Кроме того, строительные смеси экономически выгодны и снижают экологическую нагрузку в аграрных регионах. Ученые ДГТУ разработали специальную установку для электромагнитной активации таких бетонов на стадии производства смесей, пишет РИА Новости.

Эксперты подтверждают, что прочность бетона с добавлением агроотходов повышается на 30%, что делает конструкции более долговечными. По мнению специалистов, сфера применения бетонов нового поколения – частное и коттеджное строительство.

Ученые ДГТУ также разработали специальный нейросетевой инструмент, который поможет с высокой точностью проектировать бетон под определенные задачи без дополнительных экспериментов.