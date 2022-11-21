Общество

Псков украсят к Новому году до 21 декабря

Выполнение работ по монтажу новогодней иллюминации на территории Пскова в 2022 году и её демонтажу в 2023 году (украшение парков, площадей и улиц) заказала администрация Пскова, на эти цели готовы потратить 3 млн 999 тысяч 749 рублей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить:

монтаж гирлянд «Тающая сосулька» в Летнем саду и на площади Ленина,

установку светодиодной ели, монтаж дюралайта и гирлянд на ели, ограждения, светодиодных конструкций в Детском парке,

установку светодиодной кареты и акриловой фигуры «Олень» в Детском парке,

монтаж и подключение гирлянды на центральной ёлке,

установку светодиодных конструкций «Арка» в Детском парке,

монтаж и подключение 10 лазерных прожекторов (места установки согласовываются в заказчиком),

монтаж искусственной ели со светодиодной гирляндой, шарами и светодиодными снежинками,

установку и подключение светодиодной конструкции «Подарок» на улице Пушкина,

монтаж и подключение перетяжек на Ольгинском мосту,

монтаж светодиодных занавесов через Октябрьский проспект,

монтаж и подключение 27 метров гирлянды «Светодиодный дождь» в Ботаническом саду на фонтане,

проверку работоспособности и ремонт 133 консолей на улицах Калинина, Детской, Георгиевской, Свердлова и включение автоматов,

проверку работоспособности и установку 3 светодиодных шаров на детской площадке на улице Калинина,

проверку работоспособности консолей на мосту имени 50-летия Октября, включение автоматов,

монтаж 148 светодиодных консолей на опорах, замену вышедшего из строя дюралайта в количестве 2262 метров и прокладку 754,8 метра питающего кабеля с его подключением, в том числе на улице Некрасова, Октябрьском проспекте от площади Ленина до пересечения с улицей Вокзальной, от моста 50-летия Октября, через площадь Победы, по улице Яна Фабрициуса, на Рижском проспекте, на улице Юбилейной от пересечения с Рижским проспектом до моста имени 50-летия Октября.

Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 29 января 2023 года, в том числе:

монтаж новогодней иллюминации: по заявке заказчика, но не позднее 21 декабря 2022 года,

демонтаж новогодней иллюминации: по заявке заказчика, но не позднее 29 января 2023 года.

Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 1 декабря.